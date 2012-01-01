Климатолог Карнаухов назвал причины температурных скачков в Москве

Весенний сезон – 2025 в Москве и области запомнится неустойчивой погодой: рекордная жара сменялась аномальным похолоданием и снегопадами. О том, чем вызваны подобные катаклизмы и когда в столицу придет постоянное тепло, – в нашем материале.

Рекорд за рекордом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на 6 мая в Московском регионе зафиксировали заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В частности, температура ниже 0 градусов была на западе Подмосковья, а минус 1,2 градуса – в Волоколамске. В свою очередь, в северных районах области столбики термометров были близки к 0, повышая вероятность промерзания почвы, добавил синоптик.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" По нашим прогнозам, следующим заморозкоопасным периодом будет ночь на День Победы.

Непогода пришла в регион еще в конце апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, месяц "завершился холодным аккордом": например, 27 апреля температура в Москве опустилась на 5–7 градусов ниже климатической нормы, составив около 5–8 градусов тепла.

А уже к 1 мая на регион обрушился рекордный за последние 116 лет снегопад. Всего за 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в столице выпало 22 миллиметра снега. Большие сугробы образовались и в Подмосковье: в Пушкинe их высота достигла 27 миллиметров, в Подмосковной – 26, а в Долгопрудном – 25. В ночь на 2 мая непогода продолжилась, и в столице выпало 22% от месячной нормы осадков, а в области – 35%.

При этом еще в середине апреля в регионе отмечалась аномальная жара. В частности, 18-го числа температура в Москве установилась на отметке 22,5 градуса тепла – это значение стало максимальным из всех, которые фиксировались в этот день в столице за последние 100 лет, отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ряд других температурных рекордов также последовательно был побит в регионе 19, 20, 21, 22 и 23 апреля, сообщали синоптики.

Больше аномалий?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Относительно прохладный, но ровный температурный фон ожидается в столичном регионе вплоть до 12 мая. Воздух в эти дни не прогреется больше, чем до плюс 11–13, что ниже климатической нормы на 5 градусов, отметила в беседе с Москвой 24 ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Впоследствии мы ожидаем прохождения теплого атмосферного фронта, за которым станут поступать другие воздушные массы, и в 15–17-х числах температура будет в районе плюс 16–17 градусов.

Однако синоптик предупредила, что ждать обильного всплеска тепла, как в 20-х числах апреля, не следует – месячная норма будет достигаться медленно.

В целом же нестабильность погодных условий в столичном регионе связана с глобальным потеплением. Это явление приводит к тому, что в атмосферу Земли попадает большое количество паров воды – они в свою очередь и провоцируют катаклизмы, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.



Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Из-за увеличения интенсивности атмосферных процессов большие воздушные массы начинают перемещаться быстрее. Например, сейчас все чаще в умеренные широты попадает воздух из тропиков, который приносит тепло и даже жару, и в то же время воздух из Арктики, несущий холода.

По словам эксперта, сейчас глобальное потепление развивается в геометрической прогрессии. Это означает, что планета нагревается не просто сильнее, но и быстрее.

"Например, за весь XX век температура Земли выросла на 0,7 градуса, а всего за 25 лет XXI – на целых 0,8. К концу столетия это значение может достигнуть 4–5 градусов", – предупредил ученый.

В ближайшей перспективе подобная динамика приведет к тому, что погодные аномалии, включая сильную жару и холода, станут более частыми, резюмировал эксперт.