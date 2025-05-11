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11 мая, 14:20

Общество

МЧС предупредило о заморозках до минус 5 градусов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки до минус 5 градусов прогнозируются в столичном регионе в ночные и утренние часы. Об этом предупредили пресс-службы ГУ МЧС России по Москве и Московской области.

Уточняется, что синоптики прогнозируют заморозки в период с понедельника, 12 мая, до среды, 14 мая. Граждан призывают быть предельно внимательными на улице.

Постепенное потепление прогнозируется в Москве к концу предстоящей рабочей недели. Сначала может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. Однако температура все равно останется ниже нормы, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ближайшие дни также будут дождливыми из-за циклона на севере Москвы.

Вечером в субботу, 10 мая, в разных районах города появилась радуга. В некоторых местах она была двойная.

Синоптики пообещали 12 градусов тепла в Москве 12 мая

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