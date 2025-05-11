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11 мая, 18:15

Происшествия

Автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске

Автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске

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Автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске. Пламя под капотом машины вспыхнуло на улице Кирова. Ее удалось оттащить на обочину, чтобы не мешать интенсивному трафику. На месте работали два пожарных расчета, которые оперативно потушили возгорание.

Один человек погиб, еще двое пострадали на нелегальных уличных гонках в Иркутской области. Водитель влетел в зрителей, затем протаранил еще одну машину и съехал в кювет. Жертвой аварии стала 17-летняя девушка, она скончалась на месте. Организаторы гонки найдены, в настоящий момент они дают показания полиции.

Штормовой ветер, ливни и град обрушились на республику Алтай. Дороги Горно-Алтайска, поэтому в некоторых местах автомобилисты не смогли проехать. Град побил растения, пострадали и грядки дачников.

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