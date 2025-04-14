На западе Москвы ограничено движение из-за прорыва трубы водоснабжения

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На западе Москвы ограничили движение автомобилей в связи с прорывом трубы водоснабжения. Об этом предупреждает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В настоящее время водители не могут воспользоваться двумя полосами на участке Рябиновой улицы от дома 14 до перекрестка с Верейской улицей. Автомобилистов призвали объезжать данный участок.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая регулировочно-распорядительные действия и оказывая всестороннюю помощь.

Схожая ситуация произошла в Москве в середине марта, из-за чего было временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы, на участке от дома 29, строения 6, до пересечения с Чермянской улицей.

Прорыв трубы удалось локализовать. Были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших не было. По факту инцидента следователи начали проверку, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления Андрею Стрижову доложить о ходе процессуальных мероприятий.