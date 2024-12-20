Премьер Ливии отверг идею "альтернативного плацдарма" России

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Власти Ливии будут сражаться и сопротивляться тем, кто попробует въехать в страну без разрешения. Таким образом премьер-министр страны Абдель Хамид Дбейба прокомментировал сообщения о том, что Россия может перебросить часть военных из Сирии в Ливию. Слова Дбейбы приводит Bloomberg.

Премьер указал, что Ливия не будет принимать иностранную силу, которая "хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу".

Одновременно с этим Дбейба заявил, что страна открыта к соглашениям с российской стороной, которые касаются образовательной сферы.

Зарубежные СМИ ранее писали, что РФ рассматривает Ливию как новую территорию, на которой в дальнейшем могут появиться новые базы вместо тех, что находятся в Сирии. Комментируя эти статьи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее российских баз на данный момент не определено.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Между тем оппозиция выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории страны.