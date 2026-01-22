Резервный самолет Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска

Фото: depositphotos/dell640

Резервный самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, чей борт ранее совершил аварийную посадку в Красноярске по пути из Ташкента во Владивосток, вылетел из красноярского аэропорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что самолет полетел в Ташкент, где пассажиры пройдут таможенные процедуры и оттуда снова направятся во Владивосток.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Uzbekistan Airways. Представители перевозчика пояснили, что, в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами, выполнение рейса по первоначальному маршруту (Красноярск – Владивосток) оказалось невозможным. Именно по этой причине пассажиры должны вернутся обратно в Ташкент.

Самолет вынужденно сел в Красноярске по техническим причинам в среду, 21 января. На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.