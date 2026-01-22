Форма поиска по сайту

Умеров заявил о встрече с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Фото: ТАСС/AP/Gian Ehrenzeller

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров заявил, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча украинской делегации с представители США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Умерова, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта. Кроме того, украинская делегация подняла тему экономического развития страны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в четверг, 22 января, с рабочим визитом. Они продолжат переговоры по урегулированию на Украине.

Кроме того, российский лидер намерен встретиться президентом Палестины Махмудом Аббасом для обсуждения ряда важных вопросов.

Сюжет: Переговоры по Украине
