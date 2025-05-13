ДТП с участием такси произошло на Сущевском Валу в Москве

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Авария с участием такси произошла в районе дома № 65 на Сущевском Валу в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

При этом движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра. В связи с этим автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в центре Москвы машина столкнулась с автобусом, который курсирует по маршруту с216. ДТП случилось на Саввинской набережной, у дома 25. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус, который находился на остановке.

Кроме того, четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД. По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" въехал в попутный грузовик "Мерседес" и две легковушки. В результате погиб водитель первой машины, а сидящий за рулем второго автомобиля получил травмы.

