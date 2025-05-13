Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 08:45

Происшествия

ДТП с участием такси произошло на Сущевском Валу в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием такси произошла в районе дома № 65 на Сущевском Валу в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших выясняются.

При этом движение в районе ДТП затруднено на 2,7 километра. В связи с этим автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в центре Москвы машина столкнулась с автобусом, который курсирует по маршруту с216. ДТП случилось на Саввинской набережной, у дома 25. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и врезался в автобус, который находился на остановке.

Кроме того, четыре автомобиля столкнулись на 314-м километре ЦКАД. По предварительным данным, водитель грузовика "Скания" въехал в попутный грузовик "Мерседес" и две легковушки. В результате погиб водитель первой машины, а сидящий за рулем второго автомобиля получил травмы.

Серьезное ДТП произошло на юго-востоке Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика