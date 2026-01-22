Форма поиска по сайту

22 января, 06:58

Политика

Китай планирует содействовать переговорам по украинскому вопросу

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай готов вносить вклад в мирный процесс решения украинского кризиса. Об этом в интервью ТАСС заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что Китай занимает последовательную и беспристрастную позицию по острым международным проблемам, включая украинский кризис и палестино-израильский конфликт.

По словам посла, в условиях вызовов международной справедливости, китайская дипломатия продвигает принципы взаимовыгодного сотрудничества и стремится вносить в мировую политику "мудрость согласия". КНР отстаивает общечеловеческие ценности, включая мир, развитие, равноправие и справедливость.

Ханьхуэй добавил, что Китай занимает четкую позицию по вопросам международной справедливости, решительно выступает против гегемонизма, политики силы и твердо поддерживает принципы честности в международных отношениях.

Ранее стало известно, что Пекин получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к работе "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом на официальном брифинге заявил представитель китайского МИД Го Цзякунь.

Также в "Совет мира" были приглашены Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян.

