Sohu: Лавров восхитил Китай обещанием, что Москва не предаст Пекин

Фото: mid.ru

Глава МИД России Сергей Лавров произвел впечатление на китайскую аудиторию, отвечая на вопросы об отношениях Москвы и Пекина во время пресс-конференции. Об этом сообщает агентство Sohu.

СМИ отмечает, что один из журналистов напрямую спросил о вероятности формирования союза между Россией и США, направленного против Китая. На что Лавров ответил, что Москва не планирует заключать союзы, нацеленные на другие государства, и тем более против Пекина.

Журналисты подчеркнули, что министр не стал уклоняться от ответа, дав прямой ответ. Он акцентировал внимание на том, что отношения между РФ и КНР остаются прочными и базируются на сотрудничестве и взаимной поддержке.

Ранее Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И в Йоханнесбурге заявил, что отношения стран остаются значимым фактором стабилизации международной обстановки. По его мнению, дальнейшая работа двух государств принесет результаты на основе задач, которые поставили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.