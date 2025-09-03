Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 сентября, 19:25

Политика

Путин заявил, что однополярный мир должен перестать существовать

Фото: kremlin.ru

Однополярный мир должен перестать существовать, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Президент России подчеркнул, что данное мироустройство необходимо прекратить в том числе в интересах населения стран, власти которых все еще отстаивают эту "отжившую систему".

"Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать", – подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин уточнил, что контуры многополярного мира, формируемого в наши дни, уже сложились. Однако при этом не идет речи о появлении новых гегемонов.

Формированию такого мироустройства пытаются помешать западные страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад стремится сохранить свое доминирование и прибегает для этой цели к прямому шантажу, санкциям и давлению.

