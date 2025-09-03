03 сентября, 19:25Политика
Путин заявил, что однополярный мир должен перестать существовать
Фото: kremlin.ru
Однополярный мир должен перестать существовать, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Президент России подчеркнул, что данное мироустройство необходимо прекратить в том числе в интересах населения стран, власти которых все еще отстаивают эту "отжившую систему".
"Мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны, и никаких "более равных" не должно существовать", – подчеркнул российский лидер.
Вместе с тем Путин уточнил, что контуры многополярного мира, формируемого в наши дни, уже сложились. Однако при этом не идет речи о появлении новых гегемонов.
Формированию такого мироустройства пытаются помешать западные страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад стремится сохранить свое доминирование и прибегает для этой цели к прямому шантажу, санкциям и давлению.