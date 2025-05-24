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Западные страны неоднозначно воспринимают ситуацию с укреплением многополярности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что глобальный Юг и Восток видят в многополярности шанс на укрепление суверенного развития без проявлений неоколониализма со стороны западных государств.

Также, по его словам, формирование многополярного мира является самой важной стержневой тенденцией.

Ранее Лавров заявил, что почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами, поддерживая киевский режим. По его словам, очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, но и помнить о дипломатических уроках тех событий.

Как подчеркнул глава МИД, эти уроки являются бесценными, особенно в нынешней ситуации. По словам Лаврова, в настоящее время европейские страны поддерживают антироссийский режим украинского президента Владимира Зеленского, который отправляет на бой солдат с шевронами нацистских дивизий.

