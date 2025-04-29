Лавров заявил, что РФ будет развивать отношения с США не в ущерб своим партнерам

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия будет развивать отношения с США, однако не в ущерб собственным стратегическим партнерам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что странам БРИКС необходимо понимать, как развиваются отношения государств, что и звучало в рамках многих выступлений и контактов, которые происходили на совещании глав министерств.

По словам Лаврова, в настоящее время Москва и Вашингтон продолжают вести диалог по разным вопросам. Также, как подчеркнул глава МИД, российские партнеры видят позитивную сторону начала контактов между странами.

"В ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в конкретные дела, покажет время", – цитирует министра ТАСС.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости восстановить доверие между РФ и США. Он считает, что Москва и Вашингтон как великие державы исторически несут особую ответственность за судьбы мира. По словам Патрушева, опыт прошлых десятилетий или даже столетий показал, что в наиболее кризисные моменты этим странам удавалось преодолеть разногласия.

При этом официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс до этого подчеркивала, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном произойдет только после урегулирования украинского конфликта.