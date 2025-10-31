31 октября, 05:59Политика
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов освободить от пошлин все товары из Африки
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Власти Китая готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки, поддерживающих с Пекином дипломатические отношения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 32-й неформальной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Председатель подчеркнул, что Пекин предоставит 100% беспошлинную льготу по всем тарифным позициям африканским странам. Льгота будет действовать для тех стран, с кем у Китая установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития.
До этого Си Цзиньпин в рамках форума (АТЭС) провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. В начале которой он сообщил, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями. Он подчеркнул свою готовность работать с американским лидером, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений.
После этой встречи Трамп заявил, что сохранит введенные в отношении КНР пошлины, однако они уменьшатся с 57 до 47%. Он также анонсировал уменьшение тарифов, которые были введены в отношении импортируемых товаров из Китая из-за контрабанды фентанила.