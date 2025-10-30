Трамп заявил, что пошлины против КНР останутся на уровне 47%

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что сохранит введенные в отношении Китая пошлины. Его слова передает РИА Новости.

"Было 57%, стало 47%", – отметил президент США.

Он также анонсировал уменьшение тарифов, которые были введены в отношении импортируемых товаров из Китая из-за контрабанды фентанила. Теперь вместо 20% Китай будет выплачивать 10% пошлин.

Помимо этого, президент США рассказал, что обсудил с лидером КНР вопрос микросхем. По его словам, после этого китайская сторона будет вести переговоры с Nvidia и другими компаниями о чипах.

В начале апреля Трамп ввел пошлины против почти всех стран, в том числе в отношении КНР. Максимальный тариф для Китая составил 145%, а ответный налог – 125%.

Спустя время США и КНР договорились приостановить действие таможенных пошлин. Стороны пришли к мнению, что нужно разработать механизм для последующих торговых переговоров.

Однако в октябре министерство коммерции Китая объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль сразу на несколько товаров, которые связаны со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Кроме того, в списке фигурировало оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов, а также сырье и сверхпрочные материалы.

После этого Трамп заявил, что будет вынужден финансово бороться с "враждебным приказом" Китая. В частности, США планировали с 1 ноября ввести пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент.

Кроме того, США с 1 ноября пригрозили ввести экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай. Также Трамп намекнул, что данная мера может затронуть авиапромышленность.

Власти КНР пообещали принять ответные меры, если Трамп повысит тарифы на китайские товары на 100%. В свою очередь, президент США заявлял, что Китай "будет платить" импортные пошлины в размере 155%, если Пекин и Вашингтон не устранят разногласия в торговых отношениях.

