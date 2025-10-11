Трамп допустил расширение экспортных ограничений против Китая

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп допустил, что может ограничить поставки в Китай не только программного обеспечения, но и многих других товаров. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

В частности, Трамп намекнул, что экспортный контроль против КНР может коснуться авиапромышленности. Он заявил, что у китайской стороны много самолетов Boeing, тогда как у США есть запчасти к ним.

При этом свое решение о повышении пошлин против Китая Трамп назвал "ответным шагом".

"Не я это начал, это просто ответ на их действия. Они направлены против всех нас, на весь мир", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Трамп добавил, что не отказывался от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Тем не менее он не стал уточнять, состоится ли она.

Ранее министерство коммерции Китая объявило о введении экспортного контроля сразу на несколько товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. Данные меры вступят в силу с 8 ноября.

В ответ на это Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином, которая должна была пройти на саммите АТЭС в Южной Корее, "больше не имеет смысла". По словам президента США, новые экспортные меры с китайской стороны стали сюрпризом как для него, так и для "всех лидеров свободного мира".

Позже Трамп объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Кроме того, Вашингтон также введет экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.