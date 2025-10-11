Стоимость биткоина резко упала после заявления Трампа о пошлинах против Китая

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Цена биткоина во время торгов резко опустилась ниже 105 тысяч долларов впервые с июня 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 00:19 по московскому времени, стоимость биткоина снижалась на 13,68% – до 104,7 тысячи долларов. После этого криптовалюта замедлила снижение: к 00:52 по Москве биткоин находился на отметке в 113,3 тысячи долларов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с другими криптовалютами. К примеру, криптомонета сооснователя Telegram Павла Дурова Toncoin теряла в стоимости 75%, опустившись до 1,2 доллара к 00:25 по Москве.

Падение стоимости криптовалют произошло вскоре после объявления президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах против Китая.

По словам лидера США, Вашингтон с 1 ноября или раньше введет пошлину в 100% на китайские товары сверх того уровня, который КНР платит на данный момент. Трамп объяснил данное решение агрессивной позицией Пекина в торговле.

Кроме того, США с ноября также введут экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение при поставках в Китай.