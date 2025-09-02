Криптовалюта WLFI принесла Трампу 5 млрд долларов за день

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Состояние семьи президента США Дональда Трампа увеличилось на 5 миллиардов долларов после выхода на биржу криптовалюты WLFI, выпущенной компанией World Liberty Financial, сообщает Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Год назад инвесторы могли приобрести токен по цене 0,015 доллара. После листинга на платформе Binance 1 сентября его стоимость поднялась до отметки в 30 центов, однако к концу торгов снизилась до 0,2 доллара.

В издании отметили, что это подтверждает получение президентом США и его сыновьями "непредвиденной прибыли". Аналитики подчеркивают, что в настоящий момент криптоактив WLFI стал самым ценным в активах семьи американского лидера, превзойдя по стоимости даже портфель недвижимости.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" предложили создать в России сеть легальных криптовалютных обменников. Согласно инициативе, к работе обменников будут разработаны четкие требования.

Депутаты отметили, что благодаря такому решению удастся снизить нелегальный оборот криптовалют, укрепить доверие россиян к финансовым институтам и обеспечить государство инструментами контроля за деньгами.

