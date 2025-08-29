Эксперт Бархота: подарок в Telegram – это проигрышный вариант инвестиций

Фото: telegram.org

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота назвал подарки в мессенджере Telegram проигрышным вариантом инвестиций. Таким мнением он поделился в беседе с Москвой 24.

Бархота отметил, что сейчас подарки в Telegram пользуются спросом из-за тенденции на цифровизацию. Таким образом пользователи могут оказывать знаки внимания, например, отправляя их знакомым на различные праздники.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время эти презенты приравниваются к физическим подаркам. При этом он отметил, что подарки в мессенджере могут быть как бюджетными, так и дорогими. Однако ощутимую выгоду или добавленную стоимость данные презенты не приносят, подчеркнул Бархота.

Специалист вспомнил, что несколько лет назад одним из самых популярных направлений, связанным с вложениями в цифровые активы, были NFT (невзаимозаменяемые токены. – Прим. ред.). Но на данный момент этот рынок находится в заторможенном состоянии, уточнил он.

"Если говорить про подарки в Telegram, то это еще менее ликвидная история с совершенно неочевидным выигрышем. То есть цена может не вырасти на них, может не быть спроса", – уточнил эксперт, сравнив данные презенты с золотым унитазом или машиной.

По мнению специалиста, все эти вещи являются лишь атрибутом роскоши. Поэтому он считает, что большая часть пользователей не будет покупать подарки в Telegram.

"Найти того, кто готов заплатить за данный подарок еще с некоторой надбавкой, будет сложно, особенно по сравнению с ликвидными активами и инвестициями", – заявил Бархота.

Эксперт назвал подарки в Telegram "не самой удачной историей", указав на максимальный уровень риска. По его мнению, он выше, чем в криптовалютных вложениях. Бархота обратил внимание на возможные убытки. В частности, если покупателя нет или он есть, но предлагает купить презент с дисконтом, то в таком случае данный актив будет трудно обменять на что-то материальное.

"Скорее всего, механизм конвертации будет предлагать сначала конвертировать подарок в криптовалюту Telegram, а потом уже к нормальной валюте. Но при этом криптовалюта Telegram тоже очень сильно колеблется – больше, чем биткоин, просто потому что рынок также неликвидный", – добавил специалист.

Резюмируя, Бархота посоветовал вкладываться в металлы, недвижимость и машины, а не в виртуальные подарки.

Ранее основатель мессенджера Telergam Павел Дуров сообщил, что подарил своей девушке Юлии Вавиловой на день рождения NFT-лягушку стоимостью примерно 52,5 тысячи долларов – около 4,2 миллиона рублей. Он рассказал, что купил такой презент, так как его возлюбленная собирает розовые и фиолетовые подарки на киберпанковском фоне.

