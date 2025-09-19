WP: Трамп отказался выделять военную помощь Тайваню на 400 млн долларов

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп этим летом не одобрил выделение более 400 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, глава Белого дома принял такое решение, чтобы сосредоточиться на торговой сделке и возможном саммите с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эксперты считают, что подобный шаг знаменует собой разворот в политике США по Тайваню и может повлиять на будущие продажи оружия. Пакет помощи Тайваню должен был включать боеприпасы и автономные беспилотники.

Экс-сотрудник Пентагона Дэн Блюменталь раскритиковал решение Трампа, заявив, что сейчас неподходящее время, чтобы "убирать ногу с педали газа", имея в виду поддержку Тайваня.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что армия Китая никогда не допустит, чтобы сепаратистские силы на Тайване достигли успеха в стремлении к независимости острова.

По информации СМИ, шеф Пентагона Пит Хегсет в секретном руководстве по вопросам национальной обороны обозначил потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня приоритетом для американских вооруженных сил.