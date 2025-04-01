Народно-освободительная армия Китая начала учения около Тайваня

Фото: ТАСС/Zuma/Wang Jianhua

Вооруженные силы Китая проводят комплексные военные учения вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает ТАСС.

"Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", – сообщил представитель армии.

Он уточнил, что армия отрабатывает боевое патрулирование на море, получение комплексного контроля, удары по морю и суше, блокировку ключевых путей и районов, а целью учений является проверка реальных возможностей зоны боевого командования.

Ранее Тайвань в рамках своих ежегодных военных учений обозначил 2027-й как год, в котором может произойти вторжение Народно-освободительной армии Китая на остров.

Президент США Дональд Трамп не смог однозначно ответить на вопрос о том, намерен ли он противодействовать КНР в случае применения Китаем силы для воссоединения с Тайванем. Он добавил, что не хочет ставить себя в такое положение, поэтому он не комментирует это.