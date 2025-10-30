Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином было принято много важных решений

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином было принято "много важных решений".

"Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны", – отметил глава Белого дома.

Встреча Трампа и Цзиньпина состоялась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусане. В начале переговоров Трамп поприветствовал китайского коллегу и заявил, что страны уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.

Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что переговоры китайской и американской сторон привели к достижению базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий.

Ранее американский лидер заявил, что вскоре может провести переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, он хотел бы "в какой-то момент" заняться отношениями с КНДР, но сейчас он должен сконцентрироваться на Китае.

