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15 июля, 23:57

Политика

Трамп пообещал "очень дружелюбно" бороться с Китаем

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут бороться с Китаем в "очень дружественной манере". Об этом он заявил во время саммита в Университете Карнеги-Меллон, пишет Reuters.

Во время мероприятия глава Белого дома также высоко оценил новое торговое соглашение, которое было подписано между США и Индонезией. Трамп допустил возможность заключения и других торговых соглашений, в том числе с Индией.

США планируют ввести с 1 августа дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары из стран Евросоюза. При этом если ЕС пойдет на увеличение тарифов на импорт из США, то Вашингтон в ответ увеличит свои пошлины еще на 30%.

Помимо этого, с 1 августа Соединенные Штаты также введут пошлины в 50% на все импортные товары из Бразилии. Трамп мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.

США введут 30% пошлины на товары из ЕС с 1 августа

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