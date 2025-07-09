США введут пошлины 30% на импорт из Алжира, Ливии и Ирака

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Соединенные Штаты введут с 1 августа дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары Алжира, Ливии и Ирака. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Штатов также отметил, что тариф на импорт из Брунея составит 25%. Кроме того, товары из Филиппин будут облагаться пошлинами в размере 20% вне зависимости от секторальных тарифов. Эти меры также начнут действовать с 1 августа.

Также с 1 августа будут введены таможенные пошлины в размере 25% на импорт из Молдавии. США увеличат тарифную ставку, если власти республики введут ответные пошлины, указано в письме на имя президента Молдавии Майи Санду.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что уведомление от Трампа о введении новых пошлин на товары получат 12 стран. Подписанные письма были отправлены в Южную Корею и Японию, также они направлены еще 10 государствам.

При этом Штаты уже ввели пошлины на товары из Казахстана в размере 25%, Лаоса – 40%, Мьянмы – 40%, Малайзии – 25%.