Две тысячи мероприятий для москвичей провели за год в центрах "Доброе место"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Волонтерские центры "Доброе место" провели более 2 тысяч мероприятий для москвичей в 2025 году. Горожане могли посетить мастер-классы, лекции, тренинги и программы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, за прошлый год центры посетили свыше 45 тысяч жителей Москвы.

"За год сеть окружных волонтерских центров расширилась до 10 площадок. Два новых пространства открылось на севере и северо-западе столицы", – отметила Сергунина.

"Доброе место. СЗАО" стало первым в России центром подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Для участников организовали инструктажи и занятия по истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, в центрах в течение года москвичи рисовали портреты ветеранов в рамках акции "Краски Победы" и своими руками делали подарки для участников СВО. На площадках они могли отметить праздники.

В новом пространстве "Доброе место. Куркино" сделали уникальную экологическую лабораторию, где желающие могут узнать о переработке пластика и его вторичном использовании. Здесь же появилась контент-студия для записи подкастов, интервью и музыки.

Кроме того, в прошлом году москвичи активно собирали корм и медикаменты для кошек и собак и навещали подопечных приютов.

Также ресурсный центр "Мосволонтер" проводил в округах обучающие программы "Первый шаг. Старт", "Первый шаг. Развитие", "Мастерская волонтерства" и "Создавай!".

Первые три "Добрых места" открылись в 2022 году в Зеленограде, на западе и севере Москвы, а в 2023-м их число удвоилось. В 2024 году появились пространства на северо-западе и северо-востоке столицы.

Центры открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00 и в субботу – с 10:00 до 19:00.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году к волонтерскому движению присоединились свыше 180 тысяч москвичей разных возрастов, в том числе школьники и пенсионеры. В настоящее время для них разрабатываются новые площадки, где они смогут делиться своими идеями, проводить встречи и общаться. На данный момент в Москве функционирует 10 многофункциональных пространств.

