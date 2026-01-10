Форма поиска по сайту

10 января, 22:57

Происшествия

Двое полицейских погибли при исполнении служебного долга в ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Два сотрудника территориального отдела МВД РФ "Сватовский" Виктория Гниличенко и Артем Кузнецов погибли при исполнении служебного долга в ЛНР. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при взрыве автомобиля на Елецкой улице Москвы. По версии следователей, полицейские заметили подозрительного человека возле служебной машины. В момент, когда они приблизились, намереваясь задержать, тот привел в действие взрывное устройство. Злоумышленник также скончался.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, взорвавшего машину могли обмануть мошенники, которые якобы взломали его личный кабинет на портале "Госуслуги". По предварительной информации, злоумышленник родился в 2001 году.

