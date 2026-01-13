В Китае обрела популярность плюшевая лошадка с перевернутой улыбкой

Фото: depositphotos/jackmalipan

Грустная плюшевая лошадка, которой на производстве пришили улыбку "вверх ногами", стала популярной на китайских торговых интернет-площадках, сообщает агентство Xinhua.

По его данным, фабрика в городе Иу теперь выпускает до 15 тысяч таких игрушек в день, но все равно с трудом справляется с ажиотажем.

Игрушку, талисман года Красной Огненной Лошади, который наступает 17 февраля 2026 года, назвали "Кукума", что переводится как "плачущая лошадка". Ее можно купить как одну, так и в паре с традиционной улыбающейся игрушкой, которая называется "Сяосяома".

Гендиректор магазина плюшевых игрушек Happy Sister Чжан Хоцин пояснила, что грустная лошадка появилась случайно из-за ошибки одного из рабочих. Однако она разглядела в этом коммерческую перспективу и начала наращивать производство.

Всего за два дня количество производственных линий в магазине выросло с 2 до более чем 10, и Хоцин уже подала документы на регистрацию патента.

Это не первый случай, когда бракованный товар становится вирусным в Китае. Например, в 2025 году, на волне популярности Labubu, покупатели обратили внимание на неоригинальные игрушки с явными дефектами, которые в шутку прозвали "Лафуфу" – обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу").

Ранее сообщалось, что на аукционе в столице Китая продали фигуру Labubu мятного цвета за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов). Фигура выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), а ее высота составляет 131 сантиметр. Вместе с тем это единственная в мире фигура Labubu такого цвета.