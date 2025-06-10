Фигура Labubu была продана на китайском аукционе за 150 тыс долларов

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

На аукционе в столице Китая продали фигуру Labubu мятного цвета за 1,08 миллиона юаней (около 150 тысяч долларов), передает РИА Новости со ссылкой на информационный портал "Хунсин синьвэнь".

Торги были организованы аукционом Beijing Yongle International Auction, специализирующимся на предметах современного искусства, работах китайских художников, китайской керамике, а также ювелирных украшениях.

Фигура выполнена из поливинилхлорида (ПВХ), а ее высота составляет 131 сантиметр. Кроме того, это единственная в мире фигура Labubu такого цвета.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали россиянина, который пытался провести из Китая 282 упаковки с игрушками Labubu. Мужчина признался, что хотел перепродать их в России. Вся партия была изъята и направлена на экспертизу для определения стоимости.

Игрушки в виде зубастых плюшевых монстров получили популярность не только в России, но и по всему миру. Стоимость оригинальных боксов может достигать 50 тысяч рублей, при этом цена копий на маркетплейсах не превышает 1 тысячи рублей. Однако неизвестно, отвечают ли реплики требованиям безопасности.