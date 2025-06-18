Депутат Милонов назвал лицо Лаврова и Пескова на Labubu демонстрацией несерьезности

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о Labubu, на которых нанесли лица российских политиков. В разговоре с "Газетой.ру" он назвал игрушки Labubu – атрибутом безмозглых эскортниц.

Ранее стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили игрушки с лицами представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы МИД РФ Сергея Лаврова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и руководителя Совбеза Дмитрия Медведева. При этом организаторы отмечали, что каждая игрушка получилось идеальной. Фигурки выдают гостям после интервью, купить их нельзя.

Милонов считает, что глава МИД РФ умный человек, и идея размещения его лица на игрушке не оскорбит.

"Другое дело, это совершенно нелогично помещать лицо такого умного человека на игрушку, которая является атрибутом безмозглых эскортниц, которых, к сожалению, можно встретить где-то в подвалах", – подчеркнул депутат.

Зубастые плюшевые монстры Labubu получили известность не только в России, но и по всему миру. Стоимость оригинального бокса с игрушкой может достигать 50 тысяч рублей. На аукционе в Китае фигуру Labubu мятного цвета продали за 150 тысяч долларов.