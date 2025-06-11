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11 июня, 11:45

Общество

Россияне потратили на игрушки Labubu более 2 млн рублей за месяц

Россияне потратили на игрушки Labubu более 2 млн рублей за месяц

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Аналитики зафиксировали резкий рост интереса к игрушкам Labubu – за последний месяц россияне потратили на них свыше 2 миллионов рублей. Особенно активный рост спроса пришелся на апрель, а пик продаж был зафиксирован 20 мая.

Плюшевые игрушки с заячьими ушами были придуманы 6 лет назад и входят в серию персонажей-монстров. Сейчас в продаже около 300 разновидностей. Labubu собирают не только дети, но и взрослые, в том числе коллекционеры, охотящиеся за редкими экземплярами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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