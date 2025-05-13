Синоптик Паршина: июнь в Центральной России будет теплым и сухим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июнь в центральной части России будет теплым и сухим, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

"Во вторник, 13 мая, придется не только померзнуть, но и помокнуть. Ранним утром в Подмосковье возможны заморозки, днем всего плюс 9–11 градусов", – сказала синоптик.

Кроме того, она отметила, что ночью в среду, 14 мая, заморозки не ожидаются. Днем ожидается плюс 12 градусов, но с дождем. В четверг можно ждать потепления до 15–17 градусов, рассказала Паршина.

Заведующая лабораторией сообщила, что в пятницу потеплеет до 20 градусов. Такая же погода ожидается в выходные дни. Однако небольшие дожди могут быть каждый день.

"Тепло возвращается в Москву! Дожди тоже примут характер летних, кратковременных", – добавила Паршина.

Синоптик предупредила, что в Москве в конце мая ожидаются кратковременные похолодания, но без заморозков.

По ее словам, в июне в Центральной России температура будет чуть выше климатической нормы, а осадков должно выпасть немного.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в столице в ночь на 13 мая были зафиксированы заморозки. При этом, по данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура в Москве не опускалась ниже 0,7 градуса. Леус уточнил, что ближайшей ночью в Московском регионе заморозки не прогнозируются. Небо над городом закроют плотные дождевые облака, которые предотвратят ночное выхолаживание, заключил синоптик.