До 11 градусов тепла и небольшой дождь будут в Москве 13 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 9 до 11 градусов тепла будет в Москве во вторник, 13 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. В Подмосковье – от 7 до 12 градусов тепла, местами – умеренный дождь.

Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Также синоптики предупреждают, что в ночь на 14 мая возможны похолодания до плюс 1 градуса.

Ранее в Гидрометцентр России рассказали, что в Москве до выходных будет лить дождь, временами возможен мокрый снег. Потепление начнется с 15 мая. К выходным обещают 18–20 градусов выше нуля.

Климатолог Алексей Кокорин заявил, что к концу XXI века в Москве ожидается повышение средней летней температуры примерно на 3–4 градуса. Однако количество осадков останется примерно таким же, с небольшим снижением, уточнил он, добавив, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться.