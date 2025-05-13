Синоптик Леус: заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заморозки зафиксированы в Москве минувшей ночью, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура в столице не опускалась ниже 0,7 градуса. На метеостанции в Бутове минимальная температура воздуха оказалась минус 1,2 градуса, на Балчуге – 4,4 градуса. При этом в ТиНАО минимум составил минус 1,8 градуса, рассказал синоптик.

Однако ближайшей ночью в Московском регионе заморозки не прогнозируются, уточнил Леус. По его словам, небо закроют плотные дождевые облака, которые предотвратят ночное выхолаживание.

Между тем в столице 13 мая ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Москве температура воздуха будет колебаться от 9 до 11 градусов, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление окажется на отметке 741 миллиметр ртутного столба.