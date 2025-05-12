Похолодание ожидается в Москве в конце мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в конце мая ожидается очередное похолодание, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В последней декаде май приготовил еще одно похолодание – конечно, до заморозков температура уже не опустится, но днем вновь будет на 5–7 градусов ниже положенного", – написал Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, сейчас погода в столице отстает от климатической нормы почти на 4,5 градуса. Однако к субботе, 17 мая, температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке в 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что до 13 мая в Московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. По прогнозам синоптиков, ночью и утром в отдельных районах Москвы ожидается до минус 1 градуса.

Кроме того, примерно 20% месячной нормы осадков выпадет в столичном регионе 13 мая. В Москве ожидается до 7–9 миллиметров осадков, а по региону – до 9–14 миллиметров осадков. При этом температура воздуха в этот день будет соответствовать норме середины осени.