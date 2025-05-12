Третий класс пожарной опасности объявлен в Подмосковье до 14 мая

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Третий класс пожарной опасности объявлен на территории Московской области до среды, 14 мая, передает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

По данным ведомства, во вторник, 13 мая, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве "Русский лес" прогнозируется первый класс пожарной опасности.

Вместе с тем пожароопасность второго класса будет действовать в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах, а третьего класса – на большей части территории Московской области.

Согласно прогнозу на 14 мая, первый уровень огнеопасности распространится на большинство лесничеств региона. Второй уровень затронет Звенигородское, Бородинское и Ступинское лесничества, а третий ожидается в Наро-Фоминском.

В связи с этим жителей региона призывают соблюдать правила пожарной безопасности и при обнаружении возгораний немедленно звонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8 (800) 100-94-00 или 112.

Вместе с тем до вторника, 13 мая, в столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков. В ночные и утренние часы в отдельных районах города ожидается до минус 1 градуса. В связи с этим предупреждение будет действовать до 10:00 в Москве и до 07:00 – в области.

На фоне этого автомобилистам рекомендуют выезжать на зимней резине или использовать городской транспорт. Также необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких изменений скорости и не отвлекаться на телефон во время движения.