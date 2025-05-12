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12 мая, 14:15

Общество

Метеорологи объяснили причины майских заморозков в Московском регионе

Метеорологи объяснили причины майских заморозков в Московском регионе

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Необычно холодная погода в мае в Московском регионе связана с циклонами, которые перемещаются с юга России на северо-восток и проходят вдоль восточных границ Подмосковья. По словам специалистов, они разворачивают атмосферные ветры на северные направления и приносят в столичный регион холодные воздушные массы.

Температура начнет повышаться только ближе к 17–18 мая. До этого времени возможны дожди и кратковременное похолодание. Автомобилистам советуют избегать ночных поездок на летней резине из-за риска наледи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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