Метеорологи объяснили причины майских заморозков в Московском регионе

Необычно холодная погода в мае в Московском регионе связана с циклонами, которые перемещаются с юга России на северо-восток и проходят вдоль восточных границ Подмосковья. По словам специалистов, они разворачивают атмосферные ветры на северные направления и приносят в столичный регион холодные воздушные массы.

Температура начнет повышаться только ближе к 17–18 мая. До этого времени возможны дожди и кратковременное похолодание. Автомобилистам советуют избегать ночных поездок на летней резине из-за риска наледи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.