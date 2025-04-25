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25 апреля, 12:30

Общество

Солдат СВО вернулся к работе в картинг-клубе после девяти месяцев на фронте

Солдат СВО вернулся к работе в картинг-клубе после девяти месяцев на фронте

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Сергей Гирин участвовал в боях за Работино на запорожском направлении. Во время одного из обстрелов он получил серьезное ранение ноги. Ее удалось сохранить, но из-за перелома костей со смещением левая нога стала короче правой – теперь Сергей хромает.

После девяти месяцев на передовой он вернулся к мирной жизни и работе в картинг-клубе. Мужчина с детства увлекался машинами и скоростью – теперь каждый день следит за техническим состоянием картов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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