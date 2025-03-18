Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Что вообще происходит"

Каждый час в эфире телеканала Москва 24 выходит рубрика "Что вообще происходит". В ней показывают городские события глазами очевидцев. Если на пути встречаются аварии, пожары или другие происшествия, можно снять видео и отправить его в редакцию. Кадры должны быть горизонтальными. Авторы самых интересных роликов смогут получить призы – победителей назовут в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.