Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 11:45

Общество

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 напомнил о возможности участвовать в рубрике "Что вообще происходит"

Ветеран СВО рассказал, как занимается отправкой гуманитарной помощи после службы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 40% 18 марта

"Доктор 24": врач рассказала, какие болезни обостряются весной

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 18 марта

Москвичи поделились кадрами в рубрику "Фотопоток"

В Росгвардии предложили поменять форму охранников

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3–4 м/с 18 марта

Нутрициолог рассказала, как выбрать хлебцы

Каждый час в эфире телеканала Москва 24 выходит рубрика "Что вообще происходит". В ней показывают городские события глазами очевидцев. Если на пути встречаются аварии, пожары или другие происшествия, можно снять видео и отправить его в редакцию. Кадры должны быть горизонтальными. Авторы самых интересных роликов смогут получить призы – победителей назовут в конце месяца.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика