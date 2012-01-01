Кто такие акула Тралалело Тралала и Бомбардиро Крокодило и как они покорили Сеть

В интернете новый тренд – нарисованные нейросетью животные, которым люди придумывают биографию. Изображения стали настолько популярными, что акула в кроссовках по имени Тралалело Тралала и Балерина Капучино с чашкой вместо головы украсили ленты белорусских выпускников. Что такое "итальянский брейнрот" и почему он покорил мир – в нашем материале.

Целая вселенная

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/TralaleloTralala_official

В Сети завирусился ролик с лентами выпускников, которые изготовили для минских школьников. На них красуются нестандартные изображения – балерина с головой в форме кофейной чашки и акула с тремя ногами в кроссовках. Надписи гласят: "Балерина Капучино" и "Тралалело Тралала". За этим набором букв скрывается новый интернет-тренд – нарисованные в нейросетях животные, скрещенные с транспортом, едой, оружием или другими предметами. С ними создают мемы, ролики, им придумывают биографию и разные истории.

Все началось с видео в соцсетях, опубликованного в начале января. В нем была изображена трехногая акула в синих кроссовках: голос за кадром называл ее Тралалело Тралала, а затем произносил абсурдный текст на итальянском языке. За три месяца ролик набрал более 17 миллионов просмотров.

Затем и другие пользователи начали создавать подобный контент с помощью искусственного интеллекта. Один из самых популярных персонажей – самолет-бомбардировщик с головой крокодила по имени Бомбардиро Крокодило. Вскоре у него появился боевой товарищ – гусь-бомбардировщик Бомбомбини Гусини.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bombordilo crokodilo

Во вселенной есть и другие животные:

Бобрито Бандито – бобер в законе;

Тигрини Вотермелонини – тигр с арбузом вместо тела;

Трипи Тропи – кошка-креветка;

Лирили Ларила – слон-кактус в сандалиях;

Шпионио Голубио – голубь-шпион с камерой;

Шимпанзини Бананини – банан с головой обезьяны.

Это далеко не весь список животных, гибриды генерируются чуть ли не каждый день. Интернет-пользователи настолько увлеклись персонажами, созданными с помощью ИИ, что стали придумывать им биографии. Мем превратился в целую вселенную со своими героями и антагонистами. В ней абсурдные животные совершают подвиги и преступления, сражаются, противостоят друг другу и даже борются за любовь.

Например, за непростыми взаимоотношениями Бомбардиро Крокодило с товарищем Бомбомбини Гусини наблюдают миллионы интернет-пользователей: друзья часто противостоят друг другу якобы из-за того, что Гусини завидует успеху и силе Крокодило. Со временем персонажи даже стали участвовать в виртуальных гонках: звери изображаются в виде шариков, которые катятся, преодолевая препятствия.

Брейнрот в массы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/cappuccina

Такие мемы называют "брейнрот-контентом" (brainrot – "гниение, разложение мозга"): бессмысленные и беспощадные ролики построены на абсурдности происходящего. Создание подобных видео не требует умственных усилий, а сами ролики не несут никакой смысловой нагрузки, морали или культурной ценности.

Однако пока некоторые интернет-пользователи сокрушаются по поводу деградации контента, официальные каналы некоторых компаний, брендов и СМИ уже подхватили тренд и вовсю используют мемы в своих постах. К примеру, футбольный клуб "Зенит" выпустил ролик с голубем-шпионом Шпиониро Голубиро, который набрал 7,4 миллиона просмотров.

На маркетплейсах можно приобрести свечи с ароматом Бомбардиро Крокодило. А испанский филиал международной фастфуд-сети представил обновленное меню с игрушками, сообщают СМИ: в концепте фигурки Балерины Капучино, Тралалело Тралала и Бомбардило Крокодило.