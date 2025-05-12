Белые сердца появятся в популярных местах Москвы в честь Дня медсестры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Белые сердца установят в популярных локациях Москвы в честь Дня медсестры в понедельник, 12 мая. Горожане и туристы смогут подписать открытки со словами благодарности врачам в рамках проекта "Письмо сестре", рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Без медицинских сестер, надежных и профессиональных специалистов, не обходятся ни одна клиника, операционная или медицинский кабинет. Именно они первыми встречают пациента и остаются с ним на протяжении его пути к излечению, порой непростому и долгому. 12 мая – профессиональный праздник медицинских сестер и медицинских братьев – повод еще раз сказать им спасибо", – отметила она.

Белые сердца можно будет найти на ВДНХ, в Парке Горького и НИИ имени Склифосовского. Открытки можно оставить в специальных боксах, которые есть в поликлиниках, роддомах и центрах женского здоровья. При этом в столице установят анимированные медиафасады с фотографиями медсестер.

Вместе с тем врачей поздравят и известные артисты, среди которых Анна Семенович, Руслан Тагиев и Татьяна Куртукова, а певица MaкSим посетит городскую клиническую больницу № 52. Кроме того, артисты Театра имени Моссовета прочитали стихи о подвигах медиков в период Великой Отечественной войны, а в эфире Детского радио можно было услышать поздравления от юных горожан, уточнила пресс-служба столичного комплекса социального развития.

Ранее Сергей Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником. Мэр отметил, что без этих специалистов нельзя представить ни одно медучреждение, так как именно они сопровождают пациента от его первого обращения до полного выздоровления.

