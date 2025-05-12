Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.



Мэр отметил, что без этих специалистов нельзя представить ни одно медучреждение, так как именно они сопровождают пациента от его первого обращения до полного выздоровления.

"В день каждый из вас оказывает помощь десяткам человек, выполняет сотни процедур, общается с пациентами чаще, чем врач. Это требует не только профессиональных знаний, но и внимания, терпения, эмпатии", – указал Собянин, поблагодарив медсестер и медбратьев за их труд и профессионализм, а также за спокойствие, с которым они выполняют свою работу.



Мэр напомнил, что в городе действует специальный статус "Московская медицинская сестра" или "Московский медицинский брат", в рамках которого сотрудники могут повысить свою квалификацию или бесплатно пройти обучение по любой программе. Им также предоставляется брендированная форма для работы.



Кроме того, в этом году в 28-й раз состоится конкурс "Московские мастера" по профессии "Медсестра". Участие в нем примет рекордное количество специалистов, заключил Собянин.

Ранее в столице завершился прием заявок на этот конкурс. В рамках соревнования участникам предстоит пройти несколько этапов, включая устное собеседование, компьютерное тестирование, демонстрацию практических умений на современном симуляционном оборудовании, решение профильных ситуационных задач и интерактивную игру.