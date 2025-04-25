В Москве стартовал прием заявок на звание лучшей медсестры столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался прием заявок на конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "Медицинская сестра". Об этом сообщили в телеграм-канале департамента здравоохранения столицы.

"Сестринское сообщество столицы – это порядка 50 тысяч специалистов, от которых во многом зависит эффективность работы всей системы здравоохранения. Мы ценим и уважаем их труд, поэтому делаем все для того, чтобы он был престижным в обществе, привлекательным для молодежи", – цитирует департамент заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Участникам предстоит пройти несколько этапов, включая устное собеседование, компьютерное тестирование, демонстрацию практических умений на современном симуляционном оборудовании, решение профильных ситуационных задач и интерактивную игру, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в этом году мероприятие достигнет максимального масштаба за всю свою 28-летнюю историю.

Прием заявок продлится до 27 апреля, финальные соревнования пройдут 18 июня в московском Гостином Дворе.

Ранее сообщалось, что в российском Минобороны появятся мобильные врачебные комиссии. Они будут проводить медосмотры раненых военных в частях и подразделениях.

Мобильные врачебные бригады будут укомплектованы ведущими специалистами, включая хирургов, терапевтов, неврологов и медицинских сестер. Это позволит разгрузить военно-врачебные комиссии в госпиталях и ускорить сроки проведения экспертизы.

