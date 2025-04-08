Мобильные врачебные комиссии появятся в Минобороны РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мобильные врачебные комиссии появятся в российском Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Комиссии будут проводить медосмотры раненых военнослужащих непосредственно в частях и подразделениях.

Как уточнили в Минобороны, мобильные группы смогут на месте устанавливать показания к направлению военнослужащих на военно-врачебную комиссию, а также выявлять нуждающихся в этапном лечении и последующей реабилитации.

Ожидается, что это поможет значительно снизить нагрузку на военно-врачебные комиссии на базе военных госпиталей и сократить сроки проведения экспертизы, так как ранее отмечались случаи возникновения очередей.

В состав мобильных врачебных комиссий войдут старшие врачи-специалисты, хирурги, терапевты, неврологи и медсестры.

Ранее кабмин утвердил правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов специальной военной операции. До утверждения новых правил эти учреждения принимали людей, которые получали травмы на производстве. С 2025 года ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.