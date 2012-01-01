Медсестра Матвеева рассказала, как правильно ставить укол в домашних условиях

Перевязки и уколы в домашних условиях нужно делать правильно, чтобы не занести инфекцию. Об этом рассказала медицинская сестра Светлана Матвеева в программе "Доктор 24".

Как ставить укол

Нередко люди прибегают к домашним медицинским процедурам, но совершают ошибки. Самая распространенная – неправильный выбор места при уколе, рассказала Светлана Матвеева.





Светлана Матвеева медицинская сестра Инъекции следует делать в верхний наружный квадрант ягодицы, визуально разделив ее на четыре части. Часто уколы ставят в середину, что может привести к травме седалищного нерва, параличу или парезам.

Также следует правильно обрабатывать место инъекции, используя спиртовую салфетку или антисептический раствор, добавила врач.

Важно следить и за чистотой рук. Если процедура проходит дома, их достаточно дважды вымыть с мылом и обработать спиртом. Однако лучше использовать хотя бы нестерильные медицинские перчатки.

Что касается иглы шприца для внутримышечной инъекции, она должна быть не менее 40 миллиметров и объемом 5–10 миллилитров.

Как набирать лекарство:

Ампулу с лекарством следует обработать спиртовой салфеткой, затем открыть и снять колпачок.

После емкость с препаратом нужно перевернуть и аккуратно потянуть поршень, набирая нужное количество средства.

Затем важно выпустить воздух из шприца, придерживая иглу.

Под прямым углом в верхний наружный квадрат ягодицы нужно поставить укол, немного растянув кожу, добавила медсестра.

Игла должна войти почти полностью, при этом важно вводить лекарство медленно, чтобы избежать болевых ощущений и нежелательных реакций. Если они возникли, процедуру можно остановить. После укола нужно обработать место спиртовой салфеткой.

Как делать перевязки

При перевязке у человека должны быть стерильные перчатки. Важно не срывать предыдущую повязку, а если она прилипла – обильно смочить ее раствором хлоргексидина и аккуратно отделить от раны.





Светлана Матвеева медицинская сестра Если в месте повреждения есть фибрин, или белые точки, а также нагноения, нужно очистить рану перекисью водорода. После этого, чтобы удалить остатки раствора, обязательно обработайте место хлоргексидином или мирамистином. Перекись нужно полностью убрать и не мочить повреждение слишком сильно.

Рану важно обрабатывать промакивающими движениями: от центра к периферии – это правило хирургии. Если врач прописал мазь, ее сначала наносят на салфетку, которая должна полностью прикрывать повреждение.

Закрепить повязку можно с помощью обычного или липкого бинта. Он должен быть не слишком тугим, чтобы не нарушать кровоток, но и не слабым. Менять его нужно через день, заключила Матвеева.

