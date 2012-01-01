Фельдшер Исаева рассказала, как поэтапно помочь человеку в обмороке

Во время оказания первой помощи важно не допустить ошибок, стоящих жизни. Как помочь человеку, в программе "Доктор 24" рассказала фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Анастасия Исаева.

Когда дышит пострадавший

При оказании первой помощи сначала нужно убедиться в собственной безопасности и осмотреться вокруг, рассказала Анастасия Исаева.





Анастасия Исаева фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Затем можно подойти к пострадавшему, потрясти за плечи достаточно интенсивно и в оба уха спросить, слышит ли вас человек.

Если пострадавший не отвечает, важно проверить, дышит ли он. Для этого нужно запрокинуть его голову так, чтобы рот открылся, поставить руку на грудную клетку, наклониться близко ко рту и послушать в течение 10 секунд дыхание.

Если воздух выходит, необходимо положить человека на бок и вызвать скорую помощь. Чтобы легко перевернуть пострадавшего, нужно взять его левую руку и положить ее под лицо, согнуть левую ногу в колене, а правую руку вытянуть вдоль туловища. При такой последовательности перевернуть тело сможет даже ребенок. Затем необходимо повторно проверить дыхание и контролировать его до приезда скорой помощи, объяснила фельдшер.

Когда человек не дышит

Если человек не дышит, важно вызвать скорую помощь и незамедлительно приступить к сердечно-легочной реанимации. Сначала необходимо освободить грудную клетку от одежды, а затем определить ее середину. Для этого нужно найти ключицу и поставить на нее одну руку, вторую надо расположить на крае реберной дуги. Потом необходимо соединить пальцы – это и будет середина.





Анастасия Исаева фельдшер подстанции скорой и неотложной медицинской помощи №63 им. А. С. Пучкова города Москвы Ставим руки в виде замка и надавливаем на грудину. Компрессия должна быть глубиной 5-6 сантиметров, а частота 100-120 ударов в минуту. Мы не останавливаемся и не прерываем процесс, пока не прибудет скорая помощь, потому что так мы обеспечиваем питание головного мозга.

Также важно знать, что во время оказания первой помощи при обмороке запрещено бить пострадавшего по щекам, поить его водой и давать лекарства, заключила Исаева.

