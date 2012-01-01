Врач Тяжельников назвал отличия хронологического возраста от биологического

Биологический возраст может рассказать многое о состоянии организма. Как его определить, объяснил в программе "Доктор 24" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и главный врач городской поликлиники №220 города Москвы Андрей Тяжельников.

В чем отличия

Существует два типа возраста: хронологический и биологический. Первый определяется по дате рождения, а второй отражает состояние организма и тканей, поэтому может отличаться от "паспортного", рассказал Андрей Тяжельников.

Есть ряд заболеваний, ассоциированных с возрастом. Однако, если организм сильно изношен, патологии проявятся раньше.



Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 города Москвы Если у молодого человека биологический возраст намного превышает хронологический, это говорит о проблемах, с которыми необходимо обратиться к специалистам.

Тестирование и факторы риска

Биологический возраст определяют с помощью эйдж-ридера. Ультрафиолетовый датчик в приборе измеряет количество остаточных продуктов гликирования в коже. Они образуются в результате расщепления белков и липидов (жиров) под воздействием сахаров. При этом высокие показатели свойственны пожилым людям.



Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники №220 города Москвы У молодых людей количество продуктов гликирования должно быть меньше. По результатам теста можно судить, насколько соответствуют хронологический возраст и темп старения организма. Если показатели сильно различаются, человеку стоит задуматься о здоровье.

Биологический возраст может не совпадать с хронологическим из-за факторов риска. К ним относятся стресс, вредные привычки, неправильное питание и дефицит физической активности. Если скорректировать образ жизни, это значительно улучшит показатели здоровья, заключил Тяжельников.