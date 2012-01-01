Врач Тяжельников назвал отличия хронологического возраста от биологического

Биологический возраст может рассказать многое о состоянии организма. Как его определить, объяснил в программе "Доктор 24" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению и главный врач городской поликлиники №220 города Москвы Андрей Тяжельников.
В чем отличия
Существует два типа возраста: хронологический и биологический. Первый определяется по дате рождения, а второй отражает состояние организма и тканей, поэтому может отличаться от "паспортного", рассказал Андрей Тяжельников.
Есть ряд заболеваний, ассоциированных с возрастом. Однако, если организм сильно изношен, патологии проявятся раньше.
Тестирование и факторы риска
Биологический возраст определяют с помощью эйдж-ридера. Ультрафиолетовый датчик в приборе измеряет количество остаточных продуктов гликирования в коже. Они образуются в результате расщепления белков и липидов (жиров) под воздействием сахаров. При этом высокие показатели свойственны пожилым людям.
Биологический возраст может не совпадать с хронологическим из-за факторов риска. К ним относятся стресс, вредные привычки, неправильное питание и дефицит физической активности. Если скорректировать образ жизни, это значительно улучшит показатели здоровья, заключил Тяжельников.