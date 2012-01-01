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06 декабря, 17:41

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Врач Берцева назвала главные правила первой помощи при ударе током

Электрический заряд: алгоритм первой помощи при ударе током

При ударе током человек находится в крайне тяжелом состоянии и нуждается в срочной помощи. Как действовать, рассказала в программе "Доктор 24" врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией №4 станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова города Москвы Анна Берцева.

При контакте с током

Фото: 123RF/destinacigdem

По словам Анны Берцевой, если пострадавший дотронулся до участка под напряжением и продолжает с ним контактировать, его ни в коем случае нельзя трогать. При этом не нужно пытаться самостоятельно вытаскивать вилку из розетки или иным способом отключать питание.

Помните, что никто, кроме вас, не окажет пострадавшему помощь. То есть нужно подумать о собственной безопасности. Если вы получите удар током вместе, вам вдвоем уже никто не поможет.
Анна Берцева
врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией №4 станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова города Москвы

В экстренной ситуации реаниматолог советует немедленно вызвать скорую помощь и ждать специалистов.

Когда контакта нет

Фото: 123RF/sorn340

Если пострадавший не контактирует с источником тока и просто лежит, в первую очередь также стоит вызвать врачей. Диспетчер задаст вопросы о состоянии потерпевшего и готов ли позвонивший оказать ему первую помощь. Также оператор предложит следовать алгоритму, который позволит определить клиническую смерть.

Сначала нужно встряхнуть пострадавшего за плечи и задать вопрос: "Вы меня слышите?" Если ответа нет, следует оценить дыхание, приложив ухо ко рту потерпевшего на 10 секунд, и следить за движениями грудной клетки. Если человек без сознания и дыхания, можно приступать к базовой сердечно-легочной реанимации.
Анна Берцева
врач анестезиолог-реаниматолог, заведующая подстанцией №4 станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова города Москвы

При этом компрессию грудной клетки нужно делать до тех пор, пока не приедет бригада скорой помощи. Если же человек без сознания, но дышит, его нужно положить на бок, чтобы избежать аспирации (попадание пищи или жидкости в дыхательные пути – Прим. ред.) в случае рвоты, добавила реаниматолог.

В ситуации, когда пострадавший в сознании и дышит, но у него судороги, важно поддерживать его голову, чтобы избежать травм. Такие сокращения нередко сообщают о повреждениях сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо дождаться приезда врачей, подытожила Берцева.

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