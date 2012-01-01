Невролог Комаров перечислил главные признаки инсульта

При инсульте пострадавшему нельзя давать воду и препараты. Подробнее об оказании первой помощи после сосудистой катастрофы рассказал врач-невролог и специалист по медицинской реабилитации Александр Комаров в программе "Доктор 24".

Признаки инсульта

Инсульт имеет специфические признаки, с помощью которых его можно определить, рассказал Александр Комаров:



у пострадавшего наблюдается перекос лица и кривая улыбка;

речь становится несвязной;

нарушаются движения и координация, например, человек не попадает пальцем в нос или не способен пройти по прямой линии.

Если пострадавшему задать вопрос: "Как вас зовут?" – он может отвечать нечетко, как будто язык не двигается. Иногда слова могут быть членораздельными, но не связанными по смыслу.





Александр Комаров врач-невролог, специалист по медицинской реабилитации Когда мы попросим человека поднять руки вверх, одна либо опустится, либо не поднимется. При просьбе пройтись будет "подволакивание" ноги или невозможность на ней стоять. В такие моменты важно помнить, что времени на раздумья нет. Необходимо сразу вызвать скорую помощь и сообщить об инсульте.

Что можно и нельзя делать

Во время ожидания скорой помощи пострадавшему запрещено давать препараты, особенно если он без сознания. Метод опасен из-за возможной аллергии или проблем с глотанием. Также не следует медикаментозно снижать высокое давление, так как это компенсаторная реакция организма, которой могут управлять только врачи.





Александр Комаров врач-невролог, специалист по медицинской реабилитации Воду тоже давать нельзя. Инсульт – повреждение центральной нервной системы, которая регулирует функцию глотания. Поэтому, если мы будем давать жидкость, человек может захлебнуться.

При оказании первой помощи пострадавшего необходимо повернуть на бок, чтобы он не захлебнулся от рвоты. После этого его нужно освободить от тесной одежды, расстегнуть воротник или галстук, а также убрать изо рта съемные протезы или остатки пищи.

Что касается профилактики сосудистой катастрофы, можно воспользоваться рискометром инсульта. Это тест с вопросами, который покажет вероятность патологии в ближайшие 5–10 лет, заключил Комаров.

