Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 09:30

Общество

Герой СВО вернулся домой после лишения обеих ног и вышел на работу

Герой СВО вернулся домой после лишения обеих ног и вышел на работу

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Александр Шевченко провел 2,5 года в зоне спецоперации, был командиром роты и подразделения БПЛА, участвовал в боях под Артемовском и на других направлениях. За спасение бойцов из-под огня был награжден Орденом Мужества. В одном из рейдов подорвался на мине и лишился обеих ног, но остался в сознании и оказал помощь товарищам.

После госпиталя в Белгороде и длительного восстановления Шевченко вернулся к мирной жизни, курирует строительные проекты и участвует в программе "Время Героев". Главная опора – семья. Письмо от сына, хранившееся у сердца, стало для него талисманом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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