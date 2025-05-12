Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за заморозков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до вторника, 13 мая, из-за заморозков. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы в отдельных районах столицы ожидается до минус 1 градуса. В связи с этим предупреждение будет действовать до 10:00 в Москве и до 07:00 – в области.

На фоне заморозков автомобилистов призвали выезжать на зимней резине или использовать городской транспорт. Также необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких изменений скорости и не отвлекаться на телефон во время движения.

Прошедшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки. Местами значения падали до минус 1,7 градуса. На столичной метеостанции ВДНХ было зафиксировано плюс 2,8 градуса. Как уточнил синоптик Евгений Тишковец, вероятность заморозков сохранится в ночь на 13 и 14 мая.

При этом метеоролог Роман Вильфанд спрогнозировал постепенное потепление в Москве к концу рабочей недели. Сначала может потеплеть до 11 градусов, а затем – до 10–15 градусов. Однако температура все равно останется ниже нормы.

